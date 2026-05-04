記者団の取材に応じる片山財務相＝4日、ウズベキスタン・サマルカンド（共同）4日の外国為替市場で円が対ドルで急騰し、一時1ドル＝155円台後半を付けた。直前は157円台前半で推移していた。市場では政府、日銀が円安進行を阻止するため先月末に続いて為替介入に踏み切ったとの観測が出た。片山さつき財務相は訪問先のウズベキスタン・サマルカンドで「ノーコメントだ」と記者団に述べた。日本時間午後1時前、ドル円相場が短時