中東情勢の影響による石油由来のナフサの価格高騰を背景に、廃棄プラスチックを原料とする代替素材への問い合わせが急増しています。【映像】問い合わせが5倍に急増した「廃プラ素材」「ポリエコレン」は廃プラスチックを主な原料とする再生プラスチックで自動車や精密機器の部品の包装資材などに使われています。中東情勢が悪化した3月以降、ナフサ由来の製品に代わる選択肢として、問い合わせがおよそ5倍に急増したという