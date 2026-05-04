高市総理は4日、中東情勢を踏まえた補正予算案の編成をめぐり、「きょうの時点で必要な状況とは考えていない」と述べ、改めて否定的な考えを示しました。高市総理「先日成立しました令和8年度予算の予備費も活用できますので、政府としては、きょうの時点で補正予算の編成がすぐさま必要な状況とは考えておりません」高市総理は4日、訪問先のオーストラリアでこのように述べ、中東情勢の悪化で国民生活に影響が及ぶことを踏まえた