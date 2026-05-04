大阪・読売テレビはこのほど、俳優でタレント・香取慎吾の冠バラエティー番組「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）で香取とタッグを組む５月のマンスリーＭＣに初の女性となるお笑いタレント・やす子を起用すると発表した。９日放送分から出演する。“やす子マンス”の収録は都内の中高一貫校の体育館で行われ、一部の回にはその学校の生徒が進行として参加するという新たな取り組みも実施する。企画のタネとして、中学生た