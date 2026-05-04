◆パ・リーグオリックス―ロッテ（４日・京セラドーム大阪）スタメンが発表された。前日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で完封負けを喫したオリックスは、来田涼斗外野手が「１番・右翼」、森友哉捕手が「２番・ＤＨ」で先発。ともに同打順での先発は今季初と、岸田護監督は大幅にメンバーを組み替えた。前日まで６試合連続で「１、２番コンビ」を組んだ宗佑磨内野手、渡部遼人外野手は、ともにベンチスタートとなった。