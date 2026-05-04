◆パ・リーグオリックス―ロッテ（４日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が、試合前に「とっとりふるさと大使」任命式に出席した。この日は鳥取県がゲームスポンサーとなり「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」として開催。米子市出身の右腕は県からの要請を快諾し、元横綱の照ノ富士やココリコ遠藤章造らが名を連ねる大使に、野球界からは初めて任命された。幼少期は同県の大山乳業農業協同組合が製造する「