◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）シリーズ戦の第２戦決勝が富士スピードウェイで行われ、ＧＴ５００クラスは４連覇を狙う３６号車の「ａｕトムスＧＲスープラ」（山下健太、坪井翔組）が圧巻の走りで開幕２連勝を飾った。＊＊＊トラブルを含め、様々なトピックがあった３時間レースだったが、結局は