◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）阪神が、開幕から負けなしの６連勝中だった中日に初黒星を喫した。両リーグ最速の２０勝もお預けとなった。初回、先頭の高寺が中前打。２死から佐藤は四球、大山も死球で２死満塁のチャンスをつくった。続く前川が右中間へ先制の３点二塁打。「初球から甘い球をしっかりスイングすることができました」と手応えを口にした。しかし、今季初登板初先発の門別が