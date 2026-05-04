◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）中日は投打がかみ合い、阪神から今季７試合目で初白星。２連勝を飾った。ドラフト１位・中西聖輝投手が、自己最長の７回３安打３失点、９奪三振と好投し、プロ初勝利を挙げた。打線が０―３の初回に４点を奪って逆転し、今季最多７得点でルーキー右腕を援護した。中西は初回、中前打で先頭・高寺を出したものの、中野と森下を左飛に打ち取った。４番・佐藤を四