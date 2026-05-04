熱戦を繰り広げた「おんな相撲」 岡山･鏡野町上齋原 岡山県鏡野町で、28回目の「おんな相撲」が3日に開かれ、女性力士たちが熱戦を繰り広げました。 雨のため、屋内での開催となった「おんな相撲」。中学生から60代まで、県内外から31人が出場し、会場は熱気に包まれました。 過去5回の優勝を誇る永世横綱が、大会初の女性行司を務めました。 悲願の初勝利を掲げて土俵に立ったのは、2025年に還暦を迎えた「