JR高松駅4日午後0時半ごろ 強風の影響でJR瀬戸大橋線の列車が4日朝から昼にかけて一部の区間で運転を見合わせ、ゴールデンウィークの利用客に影響が出ました。 JR四国によりますと、強風の影響で瀬戸大橋を通る快速マリンライナーや、岡山から四国に向かう特急などが午前8時半頃から一部の区間で運転を見合わせました。 JRは当初、強風の影響を午前11時ごろまでと見込んでいましたが、高松駅では