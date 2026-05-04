原油が上昇、ドル買い圧力にユーロドル一時１．１７１１レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いがやや優勢。NY原油先物が100ドル台から103ドル台後半へと上昇しており、中東情勢に対する不透明感が示されていることに反応。ユーロドルは一時1.1711レベル、ポンドドルは1.3560レベルと本日の安値を小幅に広げている。ドル円は日本時間昼過ぎに157.25付近から155.72付近まで急落したが、すぐに買い戻され