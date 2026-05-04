秋田朝日放送 秋田県横手市で熱気球の愛好家が集まるイベントが開かれ参加者たちがのどかな田園風景のフライトを楽しみました。 ３日から３日間にわたって行われている「秋田スカイフェスタ」です。３３回目の今年は、北海道や大阪など全国の熱気球愛好家でつくられる過去最多の４１チームが参加しています。 この会場の魅力は高い建物が少ないところ。熱気球を見にきた人たちもその大きさと迫力に興奮しています