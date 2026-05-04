通貨オプションボラティリティードル円１週間１０％台の高水準、介入警戒感が継続 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.166.458.337.54 1MO8.316.056.866.75 3MO8.196.146.926.92 6MO8.376.317.247.29 9MO8.376.417.457.47 1YR8.446.647.677.63 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.419.42