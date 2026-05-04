秋田朝日放送 湯沢市の国道１３号で車同士が衝突する事故があり、４０代の男性が大けがをしました。 ４日午前９時ごろ、湯沢市千石町の国道１３号で普通乗用車と軽乗用車が衝突しました。この事故で普通乗用車を運転していた仙台市の４０代の男性が湯沢市内の病院に搬送されました。男性は骨盤を折る大けがをしました。軽乗用車を運転していた４０代の女性にけがはありませんでした。事故の影響で国道１３号は一時、通行