◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月4日バンテリンD）中日のドラ1中西が先発し、7回3安打3失点の粘りの投球でプロ入り初勝利を挙げた。初回にいきなり2死満塁のピンチを背負い、阪神・前川に走者一掃の二塁打を浴びて3点の先制を許す。だが、その裏、味方打線が4番細川の3ランなどで4点を挙げて逆転してくれると、その後は調子を取り戻し、2〜7回まではヒット1本に抑える力投を見せて降板。その後はリリーフ陣がリード