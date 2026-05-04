◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月4日京セラD大阪）オリックスは4日からのロッテ3連戦、8日からの日本ハム3連戦（いずれも京セラドーム）を、「Bsオリっこデー」として開催する。今年のテーマ「職業」にちなみ、スタメン発表時に選手が回答した「野球選手以外になってみたい職業」を題材に、生成AIを活用した特別映像を上映する。以下はオリックスのきょうのスタメンと、なってみたい職業。1（右）来田…プ