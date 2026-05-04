タレントのマツコ・デラックス（53）が、4日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。東京移住を検討しているという話題についてコメントした。番組冒頭で、ネット掲示板に東京移住に関する相談が寄せられているという話題を取り上げた。賛成派の「雑誌に載っているようなヘアサロンや、テレビで紹介されたような店に行ける」「何時に出かけても近所に監視されない」「どんな格好をしてもじろじろ見られな