ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が5日のオリックス戦（京セラD）に先発することが発表された。オリックスはショーン・ジェリー投手が先発する。DeNAから移籍したジャクソンはここまで5試合に登板して2勝2敗、防御率3・90。前回4月28日の楽天戦では7回1安打無失点。来日後最多の116球を投げ、12三振を奪った右腕は「今週はしっかりとリカバリーに時間を充てることができた。体の状態もいいし、明日は万全の状態で臨める」と自