俳優の川〓麻世（63）が4日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。妻で料理研究家の花音（41）らとともに撮影された写真を投稿した。写真には「銀座久兵衛で早めの妻の誕生日祝い」の文字を載せ、川崎は笑顔でサムズアップポーズをつくっていた。6月2日に42歳の誕生日を迎える花音も、隣で満面の笑みを見せ、高級すし店の職人らも一緒に写るなど、仲間を含めた楽しそうな1枚。プライベートの充実ぶりをうかがわせた。