◇プロ野球セ・リーグ 中日 7-3 阪神（4日、バンテリンドーム）開幕からここまで対阪神戦を6戦全敗としていた中日。ドラ1ルーキーの力投に、打線の奮起もあり、今季初勝利をあげました。なお逆転勝利も、これで今季2試合目となっています。先発のマウンドにあがったのは、プロ3登板目を迎えたドラ1ルーキー・中西聖輝投手。初回からヒットと四死球で2アウト満塁のピンチを招くと、前川右京選手の走者一掃のタイムリー2塁打を浴びま