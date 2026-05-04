女優黒島結菜（29）が、3日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。ともに出演した北川景子（39）との共通点として、「結婚にこだわっていない」と占われた。占師の彌彌子さんは黒島について「適度な刺激をパートナーさんが与えてくれるっていう。結婚という形じゃなくてもうまくやれる運命というか、宿命を持っています」と語った。VTRを見ていたみちょぱこと池田美優（27）は「まさに