5月4日、B1西地区の京都ハンナリーズは、前田悟が左足首の手術を受けることを発表した。 京都のリリースによると、前田は左足関節前方インピンジメント症候群と診断を受け、関節鏡下関節形成術を受けるとのこと。全治までに要する期間は未定で、ドクターの診断やチームトレーナーの判断のもと、リハビリに取り組んでいくという。 山形県出身で現在29歳の前田は、192センチ89キ