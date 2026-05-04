ゴールデンウィークの真っ只中、多くの観光客らに影響が出ました。JR瀬戸大橋線が、強風のため午前8時半ごろから約5時間にわたり運転を取りやめました。 【写真を見る】【GW真っ只中】快速マリンライナーなど瀬戸大橋線が運休JR四国管内で約6300人に影響強風のため 午前9時ごろのJR岡山駅です。改札の前でスマートフォンや時刻表で、情報を確認する人の姿が多く見られました。 （大阪からの観光客