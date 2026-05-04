サッカーJ1百年構想リーグ、ファジアーノ岡山は、おととい（2日）ホームでサンフレッチェ広島との中国ダービーを制し、今シーズン初の3連勝を飾りました。 サポーターの熱気もひときわ高まる中国ダービー。その声援に応えるようにファジアーノは序盤から猛攻を仕掛けます。前半26分、自陣深くでの相手のフリーキックから崩されますが、ここは!