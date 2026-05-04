ファジアーノ岡山は4日、前日にクラブ公式インスタグラムで不適切な投稿がされたことについて、原因を報告し、改めて謝罪した。インスタグラムでは、サンフレッチェ広島との試合内容を揶揄するような画像が投稿されていた。代表取締役社長を務める森井悠氏は「日頃より、ファジアーノ岡山へのご支援、ご声援をくださり、誠にありがとうございます。改めましてサンフレッチェ広島様をはじめ試合に関わるすべての皆様、ならびに