◇プロ野球セ・リーグ 中日 7-3 阪神（4日、バンテリンドーム）開幕からここまで中日戦を6戦全勝としていた阪神。この日は初回以降得点をあげられない中、投手陣の失点も響き、敗れました。初回の攻撃では、対する中日の先発・中西聖輝投手の前にヒットと四死球で2アウト満塁の好機をつかんだ阪神打線。ここで打席に向かったのは、久々のスタメン起用となった前川右京選手でした。初球のフォークを振り抜いた打球は、センターに抜