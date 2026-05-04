福井市でブランド品を狙った窃盗事件が相次ぎ、被害額はおよそ1億2000万円に上るとみられます。防犯カメラには、犯行の一部始終がとらえられていました。先月30日未明、静まり返った店に怪しい光が。福井市内の高級ブランド店で、3人組が手際よく衣類やアクセサリーを袋に詰め込んでいきます。逃走するまでの時間はわずか2分半。盗まれたのは、1本200万円以上するデニムやクロムハーツのアクセサリーなど100点以上、被害額はおよそ