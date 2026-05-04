昨夜、和歌山県で住宅の裏山の木が倒れ、屋根を突き破る被害が出ました。間一髪、無事だった住人が取材に応じました。 【写真を見る】あわや!天井を突き破った木破片がベッドに散らばる 和歌山県白浜町の住宅。被害があったのは玄関を入ってすぐの寝室です。 倒木が屋根を突き破りベッドに向かって一直線に刺さっています。 「ドーンという音とともにこの木が落ちてきた」住人が語った一部始終 「ここに僕が寝ていた