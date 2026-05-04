3日、福島県の猪苗代湖で水上バイクが転覆する事故があり、乗っていた男子高校生1人が死亡し、男性1人が意識不明の重体です。3日午後0時45分ごろ、猪苗代湖の中田浜で男性5人が2台の水上バイクで走行していたところ、1台が転覆し、乗っていた3人が湖に投げ出される事故がありました。この事故で、水上バイクに乗っていた東京都の高校生、長谷川想さん（17）が死亡し、バイクを操縦していた会社員の男性（24）が意識不明の重体です