石川県七尾市で開かれた青柏祭で並んだ巨大な山車「でか山」＝4日午後2024年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県内で4日、春の訪れを告げる恒例の祭りが開かれ、多くの人でにぎわった。七尾市では青柏祭が開かれ、人形が飾り付けられた色鮮やかな巨大な山車「でか山」が巡行。珠洲市大谷地区では約250匹のこいのぼりが風になびいた。参加者は「まだまだ復興の途中。祭りを通して少しずつ若い人が戻ってきてほしい」と願った。