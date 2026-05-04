医師の友利新さんが自身のXを更新し、現在と5年前の運転免許証の写真を比較して感想を明かしました。 【写真を見る】【 友利新 】運転免許証の更新「5年前の私と比べてみました」「なかなか頑張って時を止められているのでは」友利さんは、運転免許証の更新に行ったことを報告。「5年前の私と並べてみました」と、比較写真を投稿し、「なかなか頑張って時を止められているのでは」と、感想を述べました。 どちらの写