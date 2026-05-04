◇パ・リーグソフトバンク―西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンク柳田悠岐外野手（37）が4日の西武戦前練習に部分合流した。全体アップ前に個別で短距離のダッシュを繰り返して全体のスプリントチェックは回避した。左翼守備のノックを受けた後の打撃練習では、ティー打撃後にフリー打撃は1度だけケージに入って軽めに打った。試合前のシートノックには入らずにベンチ内で待機していた。柳田は「1番・DH」で出場し