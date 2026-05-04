茨城・ひたちなか市で2日、30歳の男性がトラックでひかれ死亡しました。トラック運転手の堀池一成容疑者（58）は2日午前4時ごろ、ひたちなか市の橋の上で道路上を歩いていた矢部孝一さん（30）をはねて死亡させ、逃走した疑いが持たれています。防犯カメラ捜査から堀池容疑者が浮上しました。調べに対し、堀池容疑者は「人だとは思わなかった」と容疑を否認しているということです。矢部さんの体には複数の車のタイヤの跡があった