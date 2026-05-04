クボタスピアーズ船橋・東京ベイOB伊藤邦行が手掛ける“プロップ専門教室”日本で他に類を見ないラグビースクールがある。2024年に開校した「REAL PROP ACADEMY（リアル・プロップ＝PR・アカデミー）」は、PRの選手を対象に、スクラムだけに特化した教室だ。中高生中心ではあるが年齢を問わずスクラムを極めたい、これからPRに挑戦したいという、むくつけき男たちが集まる。代表を担うのはクボタスピアーズ船橋・東京ベイOBの伊