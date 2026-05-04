◆第１４回佐賀皐月賞・重賞（５月３日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、不良）さがけいば３歳３冠の初戦に地元佐賀の１２頭が出走し、単勝１・３倍で断然人気のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が、４馬身差をつけて地方限定重賞７勝目を飾った。勝ちタイムは１分５７秒５。金沢の吉原寛人騎手は、これで７週連続の重賞勝利。後方から進め、直線の入り口では先団へ。最後の直線では鮮