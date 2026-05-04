メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市では、海の上に張られたロープをつたって渡るイベント「海上綱渡り」が行われました。 熊野市の二木島港では、「熊野灘ほうばい祭り」が行われ、呼び物の「海上綱渡り」が、祭りを盛り上げました。 この綱渡りは海の上に張られたロープにぶら下がり、腕力だけでどれだけ進めるかを競います。 今年は6歳から55歳までの男女、60人が挑戦しました。 すいすい