◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得する。２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が参加。留学生は登録が２人以内