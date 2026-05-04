柔道男子の６６キロ級で五輪２連覇の阿部一二三（パーク２４）が４日、都内で取材に応じ、代表に内定している世界選手権（１０月、バクー）に向け「ここはロスのオリンピックに向けて絶対に落とせない大会。今年は、この世界選手権に一番のピーキングを持ってきたい」と、表情を引き締めた。２４年パリ五輪で２連覇を達成し、翌２５年の世界選手権では３位。６年ぶりに黒星を喫したが「攻めて返された。納得のいかない負けでは