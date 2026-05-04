残り4試合で上位陣が激突する明治安田J1百年構想リーグは5月3日、第14節の全日程を終了した。残り4試合となった終盤戦で、東西両地区ともに優勝争いが一段と激しさを増している。EASTでは首位の鹿島アントラーズがFC町田ゼルビアと対戦。1-1のまま突入したPK戦を4-2で制し、勝ち点34で首位を死守した。一方、2位のFC東京は川崎フロンターレを2-0で下して勝ち点を32に伸ばし、首位・鹿島を勝ち点2差で猛追している。WESTでは