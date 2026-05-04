2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってきます！劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の5月22日（金）日米同時公開を記念し、5月4日（月・祝）の「スター・ウォーズの日」にカウントダウンイベントが開催されました。 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』2026年「スター・ウォーズの日」イベン