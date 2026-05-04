お笑い芸人の田村亮（53）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。車探しの旅で出会った36年前の三菱“ホットハッチ”に好印象を抱いた。【写真多数】「俺、こういうケツが好きなんです」田村亮が好印象の36年前・三菱“ホットハッチ”の全貌亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでにトヨタ『スターレット ターボS』、スズキ『スズキ・カルタス GT-i』、三菱