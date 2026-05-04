野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）の4日公演（DAY3）が、強風の影響により中止されることが発表。多くのファンが、その決定を残念がったが、出演予定だったアーティストの“神対応”が話題となっている。【画像】『JAPAN JAM 2026』主な出演アーティスト一覧5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは、同日午前に中止が決定すると、午後1時30分ごろから公式YouTubeチャンネルで生配信を行う