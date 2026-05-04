ポーズをとるBリーグのCS出場8チームの選手＝4日、東京都内バスケットボールBリーグ1部（B1）のプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）の出場8チームによる記者会見が4日、東京都内で行われ、レギュラーシーズン（RS）最高勝率の長崎（西地区1位）の狩俣は「優勝を取れれば、チームの文化がより強固なものになる。伝統のある強いチームになるためにはすごく大事」と3部（B3）参戦から5季目で迎える初のCSへ意気込んだ。準々決勝