1987年11月29日、大韓航空858便が海上で爆発、乗客・乗員115人全員が犠牲となった。この爆弾テロの実行犯の一人である金賢姫（キム・ヒョンヒ、当時25歳）は逮捕されたのち死刑判決を受けるも特赦により釈放。そして、金賢姫は、逮捕時に自らを取り調べた捜査官と結婚に至る。【画像】2009年に開かれた記者会見では、金賢姫は、北朝鮮に拉致された日本人である田口八重子さんから日本語を教わったことを明かした国家に翻弄され