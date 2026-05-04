高層ビルに囲まれてひっそりと日本の空港では、レトロな旅客ターミナルビルを見かける機会は非常に少なくなりつつあります。羽田空港はおろか地方空港も拡張したり建て替えを重ねたりするからです。しかし、海外には空港そのものが移転したため、そのまま残された古いビルがあります。【写真】えっ…これが元「大英帝国で最も優れた空港」驚愕の全貌です高層ビル群を歩いていくと突然現れるその旅客ターミナルビルは、かつての