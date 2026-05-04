犬の性格が突然変わってしまう原因 1.加齢による変化の影響 犬の性格が突然変わってしまうのは、加齢による変化の影響である可能性を考えることができます。 若いときは活発でやんちゃな性格、おてんばな性格であることがあります。落ち着きなく、吠えてばかりいたり、暴れてばかりいたり、遊び好きでもあるでしょう。 加齢と共に少しずつ性格的に落ち着いて感じられるようになることがあります。様々な経験を積ん