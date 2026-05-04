️犬が頭を傾けるのはなぜ？耳のトラブルが出すサイン 犬が首をかしげるように頭を傾けているとき、多くの場合、耳に強い違和感や痛みがあります。特に多い原因が外耳炎です。外耳炎になると、耳の中が赤く腫れ、かゆみや痛み、嫌なにおい、耳だれなどが起こります。犬はその不快感をどうにかしようとして頭を振ったり、傾けたりします。 この段階では、炎症はまだ耳の入り口から見える範囲にとどまっていることが