全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のとんかつ店『とんかつゆたか』です。ライター：池田一郎さん“イチ推し”軽やか&ジューシーが見事に共存した老舗のロースかつ創業時より「胃もたれしない、軽やかなカツ」を追求するロースかつは、その完成度の高さで人々を魅了し続けている。ロースかつ定食2700円『とんかつゆたか』ロースかつ定食2700円手作業で