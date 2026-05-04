なかなか打球が上がらず、内容でも苦心が続いている大谷(C)Getty Imagesまたも快音は響かなかった。現地時間5月4日に敵地で行われたカージナルス戦で、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが4-1で快勝する中で、3打数無安打2四死球と4試合連続で無安打に終わった。【動画】大谷翔平が演技！？死球を受けてニヤニヤのシーンをチェックドジャースの連敗は「4」で止まった。ゆえにナインの表情は往々にし